2-3 güne bir test daha! Sonra... Artık korona deplasmanda Hastanedeki odasından telefonla görüştüğüm Fatih Terim'in sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu.

Hastanedeki odasından telefonla görüştüğüm Fatih Terim'in sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi. Test sonrası evine geçer. Bana göre yakında normal hayatına döner. Savunma bitti, hücuma başladık...

Birbirimize hep adaş dedik. Her başarısında aramıştım.. Kayıplarda "Boş ver adaş" demiştim. Bu defa hastane odasında aradım... İlk sözüm şu oldu: "Sevgili adaş sen sokağa çıktığın gün hepimiz moral bulacağız. Yalnız Galatasaray değil tüm futbol camiasının ruhu da sokağa çıkacak..."

Gülerek şöyle dedi: - "Vallahi adaş doktorlar çok iyi bakıyor." "Peki ne zaman bir sonuç alınır?" "Doktorlar iki üç güne bir test daha yaparız diyor." Sonra...

KUPAYI KALDIRDIĞI GiBi...

Konuşmanın sonrası bize özel kalsın. Ama şu kadarını söylemeliyim ki, sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi.. Test sonrası evine geçer. Arada güldük.. Bana göre yakında normal hayatına döner.. Sonra... "Sonra, UEFA Kupası'nı kaldırdığı gibi... Kalbini de bir cesaret kupası gibi ellerine alıp; başında yükselterek hastaneden çıkar." Hadi bakalım adaş korona deplasmanda. Savunma bitti hücuma başladık.