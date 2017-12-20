2-3 Ay Bayatlamayan Meşhur Gerebiç Tarifi

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Kilis'ten bizler için gelen Şule Dalbudak ile birlikte Hamur Bizim İşimiz youtube kanalına konuk olduk. Kilis'in meşhur bayram lezzetlerinden Gerebiç'i bizler için hazırladı. Çok çok yapılıp, odun ateşinde pişirilen Gerebiç'in en önemli özelliği uzun süre tazeliğini koruması. Serin ve nemsiz bir ortamda 2-3 ay tazeliğini koruyabilen, tadına doyum olmayan bir kurabiye.