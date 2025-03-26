2 3 4 Nisan tatil mi (Ramazan Bayramı)?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi. 2 3 4 Nisan tatil mi?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."

2 3 4 NİSAN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi. Buna göre 2 3 4 Nisan tarihlerindekamu çalışanları idari izinli sayılacak.