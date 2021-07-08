2-17 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Online Sınav Kuralları Hakkında Bilgilendirme

Tarih: 29 Nisan 2020 2-17 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Online Sınav Kuralları Hakkında Bilgilendirme Bilgilendirme metnini incelemek için tıklayınız.Sınava Katılım Dokümanı için tıklayınız. Bilgilendirme metnini incelemek için tıklayınız. Sınava Katılım Dokümanı için tıklayınız.