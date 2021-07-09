1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı
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1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1998 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldığı ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kadın yakalandı.

1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1998 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldığı ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu L.H.Ö. isimli kadını yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyünde olduğu tespit edilen L.H.Ö., düzenlenen operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı
1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı
1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı
1998 yılında PKK'ya katılan kadın terörist yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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