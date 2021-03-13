Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı
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Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı

13.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:49
Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı

ERZİNCAN'da, 13 Mart 1992'de meydana gelen 6.8'lik depremin 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

ERZİNCAN'da, 13 Mart 1992'de meydana gelen 6.8'lik depremin 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Erzincan'da, 13 Mart 1992 tarihinde saat 19.20'de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 850 kişi de yaralandı. Depremin 29'uncu yıl dönümünde, Terzibaba Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Programa Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınları katıldı. Vali Makas, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Öldürmeyen her dert, her sıkıntı insanı yüceltir. Bizler o sıkıntılardan ve dertlerden yeni bir Erzincan'ı ayağa kaldırmak adına hep beraber o yolu yürümeye başladık ve o yol yürüyüşümüzü de devem ettiriyoruz. Sayın bakanımız Süleyman Soylu'nun mihmandarlığında ve riyasetinde 2021 yılı, afet bilincini artırma yılı, afet eğitim yılı olarak belirlendi. Bu noktada can Erzincan'ımızda 12 bin 700 vatandaşımıza ve kamu görevlimize afet esnasında ne yapılır sonrasında nasıl bir hizmet yürütülür, o noktada eğitim veriyoruz. Hedef, 157 bin Erzincanlı kardeşimize bunu ulaştırmak; deprem öncesinde, deprem esnasında ve sonrasında ne yapılacağı ve hazırlıklar noktasında eğitim vermek. Bu hedefe ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.   Konuşmaların ardından dualar edildi ve Deprem Şehitleri Anıtı ziyaret edildi. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına da karanfiller bırakıldı.


Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı
Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı
Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı
Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı
Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı
Erzincan depreminin 29'uncu yılında, hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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