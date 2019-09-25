1985'teki TWA uçağının kaçırılması zanlısı isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındı

25.09.2019 02:49

1985'te Atina'da Amerikan Trans World Airlines (TWA) uçağını kaçıran hava korsanlarından biri olduğu şüphesiyle yakalanan kişinin, zanlıyla isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla gözaltına alındığı belirlendi.

65 yaşındaki Muhammed Salih, Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndaki pasaport kontrolü sırasında Almanya tarafından çıkartılan arama emri üzerine gözaltına alınmıştı.

Ancak gözaltına alınan Salih'in baba adının, 1987'deki bir adam kaçırma olayı nedeniyle de aranan gerçek zanlıdan farklı olduğunun anlaşılmasıyla, serbest bırakıldığı bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Salih'in pasaportunu geri aldıktan sonra Atina üzerinden Beyut'a gideceğini duyurdu.

Kahire-San Diego seferini yapan uçak, 14 Haziran 1985'te kaçırılmıştı. Uçak Kahire'den kalktıktan sonra Atina, Roma, Boston ve Los Angeles'ta duracaktı.

153 kişi taşıyan Boeing 727-200 tipi uçak Atina Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kaçırıldı ve Beyrut'a inmeye zorlandı. Uçaktakiler 17 gün boyunca rehin tutuldu.

Rehin alınan kişilerden bazılarını bağlayıp döven korsanlar, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Lübnanlı Şii'nin salıverilmesini talep etti.

İsrail'in tutsakları serbest bırakmaması üzerine, rehinelerden biri olan 23 yaşındaki Amerikan donanma dalgıcı Robert Dean Stethem öldürüldü. Stethem'ın cesedi Beyrut Havalimanı'nda uçaktan aprona atıldı.

Filmi yapıldı

Hava korsanları daha sonra rehineleri serbest bırakmaya başladı.

FBI'ya göre uçağı en az dört hava korsanı kaçırdı.

Muhammed Ali Hamadey 1987'de Almanya'da yakalandı. 2015'te serbest bırakılan Hamadey, Beyrut'a döndü.

Hizbullah'ın lider kadrosunda yer alan İmad Muğniye Şam'da 2008 yılında arabasına düzenlenen bombalı saldırıda öldü. Hizbullah bu saldırı için İsrail'i suçladı. İsrail suçlamayı reddetti.

Hassan İzzeldin ve ve Ali Atva ise yakalanamadı.

1986 yapımı "The Delta Force" (Zafer Topu) filmi, bu olayı konu alıyor.