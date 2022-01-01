(1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli...) Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel 200 Bin TL'lik soru ve cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! 1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltilmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 31 ARALIK CUMA 200 BİN LİRALIK SORUSU

1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltilmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

A-) Yoldan çevirdiği birinin

B-) Favori film karakterinin

C-) Kedisinin

D-) Vefat etmiş karısının

Doğru Cevap : C şıkkı "Kedisinin"

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