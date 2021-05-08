1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı

1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına destek vermek üzere harekete geçen 1965 Samsunspor Derneği üyeleri hem kan verdi hem de tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Türk Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına destek vermek üzere harekete geçen 1965 Samsunspor Derneği üyeleri hem kan verdi hem de tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

1965 Samsunspor Taraftar Derneği üyeleri, Türk Kızılay'a destek amacıyla, bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışında bulundu. 1965 Samsunspor Derneği Taraftar Grubu adına Fırat Kızıl, kan bağışından önce yaptığı konuşmada, vatandaşların ve Samsun'daki tüm Samsunsporluları bu sıkıntılı dönemde duyarlılık göstererek kan bağışı kampanyasına katılmalarını canı gönülden istediklerini söyledi.

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın kan stoklarında ciddi düşüş yaşandığının belirten Fırat Kızıl, dernek olarak bu duruma duyarsız kalamayacaklarını ifade etti. Kızıl, "Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda da Kızılay'daki kan stoklarında düşüş gözleniyor. 1965 Samsunspor Derneği olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bugün derneğimizin üyelerinden 35 arkadaşımız ile kan vermeye geldik. Kan bağışlayan bütün üyelerimize teşekkür ederiz ve bu etkinliğin bütün derneklere örnek teşkil etmesini dileriz. Her zaman belirttiğimiz gibi, derneğimiz kesinlikle bir taraftar grubu değildir. Hayatın her alanında, özellikle yardımlaşma alanında aktif olan bir dernektir" dedi. - SAMSUN

1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı
1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı
1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Cyle Larin Ozan Tufan Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 10:44:51. #1.14#

title