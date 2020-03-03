196 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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196 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Ayvacık'dan Midilli Adası'na geçmek isteyen 196 göçmen, olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

03.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:51
196 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

'dan 'na geçmek isteyen 196 göçmen, olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Türk Sahil Güvenlik göçmenleri kurtararak Küçükkuyuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları esnada olumsuz hava koşulları nedeniyle Ege Denizi'ni geçerken zorluk yaşayan göçmenler, Sahil Güvenlik'den yardım istedi. Harekete geçen ekipler, son 3 gün içerisinde 105'i Afganistan, 36'sı Suriye, 20'si Senegal ve 35'i Kongo uyruklu olmak üzere 196 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler Sahil Güvenlike ait botlarla Küçükkuyu beldesindeki karakola götürülen, mülteci botuna Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale edip etmediği konusunda ise açıklama yapılmadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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