(1959'da New York'taki bir şampiyona...) 10. soru Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru! 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 14 OCAK CUMA 200 BİN LİRALIK SORUSU (10. SORU)

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?

A-) Satranç

B-) Judo

C-) Eskrim

D-) Okçuluk

Doğru Cevap : Judo

RENA KANOKOGİ KİMDİR?

Rena Kanokogi (kızlık soyadı Glickman; 30 Temmuz 1935 - 21 Kasım 2009) ünlü bir Yahudi-Amerikalı judo uzmanıydı. 1959'da erkek kılığına girerek bir YMCA judo turnuvasında madalya kazandı, ancak kadın olduğunu kabul ettikten sonra geri vermek zorunda kaldı. Judo eğitimine devam etmek için Japonya'ya giden Kanokogi, Kodokan'da erkekler grubunda antrenman yapmasına izin verilen ilk kadın oldu. Belki de en çok Olimpiyat Oyunlarında kadın judo yarışmasına öncülük etmesiyle tanınır. Rusty'ye genellikle "Kadın Judosunun Anası" denir.



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