1955 Batmanspor'dan Bol Gollü Galibiyet

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1955 Batmanspor, kendi sahasında konuk ettiği Mardin 47 Spor'u 7-1 yenerek mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

BAL 15. hafta mücadelelerinde Mardin 47 Spor'u konuk eden 1955 Batmanspor, maçın henüz 2. dakikasında Osman Afşin'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran 1955 Batmanspor 14. dakikada Osman Afşin, 29. dakikada Celal Geyik ve 45. dakikada hattrick yaparak golcü futbolcu Osman Afşin'in attığı golle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da oldukça hızlı başlayan 1955 Batmanspor, oyuna sonradan dahil olan Gabriel Ergin'in 55. dakikada attığı golle skoru 5-1'e getirirken, maçın son bölümünde Abdullah Orak 80 ve 89. dakikalarında attığı gollerle farkı iyice açarak skoru 7-1'e taşıdı. 1955 Batmanspor futbol takımı aldığı galibiyetle puanını 32'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. - BATMAN