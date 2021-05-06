1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2
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1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3'üncü Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.

1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'u Kelkit İlçe Stadyumu'nda konuk etti. Saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ile Metmet Emin Tuğral üstlendi. Mücadelede 1954 Kelkit Belediyespor'un golleri 56'ncı dakikada Adem Sağlam, 672nci dakikada Tayfun Çulha'dan gelirken, konuk ekip Bursa Yıldırımspor'un gollerini 18'inci dakikada Hüseyin Çelik ile 60'ıncı dakikada Osman Demir kaydetti. 

Bursa Yıldırımspor'dan; 15'inci dakikada Batuhan Tunçay, 29'uncu dakikada TuğkanKamışlıoğlu, 55'inci dakikada Ramazan Erarslan, 89'uncu dakikada Hüseyin Çelik, 90+2'nci dakikada Buğrahan Bekar sarı kart ile cezalandırıldı.

1954 Kelkit Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor arasındaki mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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