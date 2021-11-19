195 kaçak göçmenin yakalandığı tekne çalıntı çıktı

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 195 kaçak göçmenin içinde bulunduğu teknenin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. İfadesi alınan göçmenler, İtalya'ya gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 6 bin Dolar ödediklerini söyledi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün şüphelendikleri balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontrolde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 195 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler tekneyle birlikte Şarköy Limanı'na getirildi. Aç ve susuz olan olduklarını söyleyen göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları karşılandı. Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, geceyi geçirmeleri için Şarköy'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Güvenlik güçleri, tekneyi çalan ve kaçak göçmenleri Yunanistan'a götürmeye çalışan insan tacirlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.