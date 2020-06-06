1949 model cipine gözü gibi bakıyor
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1949 model cipine gözü gibi bakıyor

Karabük'te 1949 model Willys marka cipine gözü gibi bakan 68 yaşındaki Numan Fikri Kavsa, her gün aracının temizliğini ve bakımını yapıyor.

1949 model cipine gözü gibi bakıyor
06.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01

Karabük'te 1949 model Willys marka cipine gözü gibi bakan 68 yaşındaki Numan Fikri Kavsa, her gün aracının temizliğini ve bakımını yapıyor.

Hayatı şoförlük yapmakla geçen Kavsa, 1971 yılında askerlik yaptığı Ankara'da bir komutanın makam şoförlüğüne getirildi.

Burada makam aracı olarak kullandığı 1949 model Willys marka cipi unutamayan Kavsa, 37 yıl sonra aynı marka cipe sahip oldu.

Willys marka cipin 2008 yılında bakım ve onarımını yaparak kullanmaya başlayan Kavsa'nın aracına olan tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Kavsa, asla satmayı düşünmediği aracının, şimdi 1 yaşında olan torununa bırakılmasını vasiyet etti.

"Ömrümün sonuna kadar kullanacağım"

Numan Fikri Kavsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Willys marka cipi ilk defa askerde gördüğünü ve vurulduğunu söyledi.

Kavsa, "1971 yılında askere gittim, Denizli'ye. Sonra Ankara'ya dağıtım olduk, Ankara Kızılay Orduevine. Oradan geldi bu hastalık. Orada bu arabanın benzeri komutanımızındı. Aracı kullanan arkadaş terhis olduktan sonra kullanmak bana nasip oldu. 10 ay ben kullandım bu aracın aynısını. Özentim oradan başladı. 12 sene önce aynı arabayı buldum. Bugün biniyorum." diye konuştu.

Kavsa 1949 model aracın bakım ve onarımını kendisinin yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her yerini kendim topladım. Her tarafı orijinal. Sadece hidrolik direksiyon taktım. Bir klasik arabam daha var. O çekme belgeli duruyor. İleriki zamanda onu da bunun kamyoneti olarak toplayacağım. Bunların bir de kamyonet cinsi var. Boş zamanlarımda bununla ilgileniyorum. Araba Amerikan yapımı. Benim askerlik yaptığım dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu araçlardan çok vardı. O dönemlerde komutanlar bu araçları makam arabası olarak kullanırlardı. Araba 4+1 kişilik. Kullanışı rahat."

Aracın görenlerin dikkatini çektiğini dile getiren Kavsa, "Bazen Bartın'a, bazen Gerede'ye gidiyorum, yol boyunda herkes bana bakıyor. İnşallah ömrümün sonuna kadar kullanacağım. Bundan sonra da torunuma vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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