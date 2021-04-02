194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Ramazan A. Hollanda'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi
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194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Ramazan A. Hollanda'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Ramazan A. Hollanda'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

Türkiye'de karıştığı suçlardan dolayı 194 ülkede 'kırmızı bülten' ile aranan şüpheli, Interpol tarafından Hollanda'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

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Türkiye'de karıştığı suçlardan dolayı 194 ülkede 'kırmızı bülten' ile aranan şüpheli, Interpol tarafından Hollanda'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Dün havalimanında Türk polisine teslim edilen kanunu kaçağı hakkında 7 ayrı suç dosyası bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) farklı suçlarda uzun süredir aranan Ramazan A. adlı bir kanun kaçağının, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda Hollanda'nın Amsterdam kentinde olduğu tespit edildi. İşlediği suçlarla ilgili hakkında açılan soruşturmalardan sıyrılmak için yurt dışına kaçtığı anlaşılan Ramazan A.'nın Türkiye'ye iadesi hakkında İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı'nca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. 'Adam yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'kaçakçılık' gibi olayların da içinde olduğu 7 farklı polisiye soruşturmadan dolayı hakkında bülten çıkarılan şüpheli, Amsterdam'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi Hollanda makamlarınca kabul edildi. İnterpol polisi tarafından dün İstanbul'a getirilen Ramazan A.'nın, Türk makamlarına iade edildiği öğrenildi. Havalimanında İstanbul Polisine teslim edilen Ramazan A.'nın, kaçak olarak bulunduğu Hollanda'da da birden fazla asayiş olayına bulaştığı ve karıştığı suçlardan dolayı adli makamlarca cezalandırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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