1938 Yılında İstanbul'da En Çok Konuşulan Diller Nelerdi?

Yeri geldiği zaman ülkemizin renkleri ile övünmeyi ve bunu oldukça önemli bir özelliğimiz olarak ortaya koymayı çok seviyoruz. Neredeyse resmi ülke reklamlarımızın bütününde ülkemizin renkli kültürü yabancıları ülkemize çekmek için kullanılıyor.





Bu renkli kültürümüzün geçmişte daha da kuvvetli olduğunun bir kanıtı olan kusursuz bir istatistiksel çalışma gün yüzüne çıktı. Yeni Türk Mecmuası'nın 1938 yılında İstanbul içinde yapılan ana dil istatistiklerini yayınladığı çalışmada çok etkileyici rakamlar mevcut.







Yapılan tam sayım tipi çalışmaya konu olan nüfusun toplamı 741 bin 148 olarak görülüyor. Bu nüfus içinde 560 bin 865 kişinin yani %75,65'in ana dili Türkçe. Ana dili Türkçe olan nüfusun kadın ve erkek dengesi de birbirine çok yakın, %53 erkek ve %47 kadın yer alıyor.







Bekleneceği gibi Türkçe'yi takip eden diller Rumca, Ermenice ve Yahudice olarak anılan İbranice. İstanbul'un gayrimüslim toplulukları 1938 yılında büyük bir ahenk içinde yaşıyordu ve sayıları da hiç azımsanacak seviyede değildi.







İstanbul'da şu anda çokça konuşulan ana diller arasında bulunan Kürtçe, Arapça, Lazca, Pomakça, Arnavutça, Boşnakça gibi diller o günlerde pek yüksek seviyede değiller. Bunun nedeni şeklinde de iç göçün daha gerçekleşmemiş olduğu gerçeğini görebiliriz.







Bir diğer dikkati çeken ayrıntı ise İspanyolca'nın hayli yüksek seviyede olması. Bunun nedeni de İspanya'da göçmüş Seferad Yahudileri'nin ana dillerinin İspanyolca olması. Bunun yanısıra Almanca, İtalyanca ve Fransızca gibi Avrupa dillerinin bu seviyede konuşulması da İstanbul'un global bir başşehir olduğunun göstergesi olarak düşünülebilir.