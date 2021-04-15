1928 Bucaspor yeniden lider
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1928 Bucaspor yeniden lider

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
1928 Bucaspor yeniden lider

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Çankaya FK'yi 2-1 mağlup ederek son 3 hafta öncesinde yeniden liderliğe yükseldi.

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Çankaya FK'yi 2-1 mağlup ederek son 3 hafta öncesinde yeniden liderliğe yükseldi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor, ligin 27. hafta mücadelesinde Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk oldu. 39. dakikada Tunç Murat Behram'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertli ekip, 67. dakikada Çankaya FK'den Furkan Safi'nin penaltı golüyle üstünlüğünü yitirdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında tekrar sahneye çıkan Tunç Murat Behram, maçın skorunu tayin ederek takımına 3 puanı kazandırdı.

Son 3 haftaya lider giriyorlar

Bu sonuçla 27 hafta sonunda puanını 61'e çıkaran 1928 Bucaspor, şampiyonluk yarışındaki rakibi Diyarbekirspor'un Ofspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesiyle averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ligin son 3 haftasına lider olarak giren sarı-lacivertli ekip, tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükselecek. Ligin 28. haftasında Fatsa Belediye'yi ağırlayacak İzmir temsilcisi, 29. Haftada Edirnespor'un konuğu olacak. Bucaspor, ligin son haftasında ise Antalya Kemerspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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