1928 Bucaspor tam gaz TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Lider Serik Belediyespor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertlilerler, rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi. Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca'da teknik direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi.

Aka, "Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. En kötü Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.Buca ekibi grupta 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA