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1928 Bucaspor, skolyoz hastası Aleyna'ya umut oldu

TFF 3'üncü Lig'de bu akşam Play-Off yarı final maçında Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek 1928 Bucaspor örnek bir davranışa imza attı.

1928 Bucaspor, skolyoz hastası Aleyna'ya umut oldu
21.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:28

TFF 3'üncü Lig'de bu akşam Play-Off yarı final maçında Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek 1928 Bucaspor örnek bir davranışa imza attı. Sarı-lacivertliler, sınırlı sayıda ve şampiyonluğa özel ürettiği formaların gelirlerini skolyoz hastası olan 12 yaşındaki Aleyna Eken'in ameliyat masrafı için harcayacaklarını açıkladı. Bucaspor, hazırlanan formaların gelirini Skolyozu Yenenler Derneği'ne bağışlayacağını duyurdu. "Bir umut da sen ol Buca" sloganıyla başlatılan kampanyada kişiye özel imzalı 1928 Bucaspor formaları satışa sunuldu.

ALEYNA AMELİYAT BEKLİYOR

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şampiyonluğa ve kişiye özel ürettiğimiz, imzalı olarak satışa sunduğumuz formalarımızı alarak Aleyna'nın skolyoz ameliyatına destek ol Buca" ifadelerine yer verildi. 2008 doğumlu olan ve omurga eğriliği bulunan Aleyna Eken, ilerleyen yaşlarda eğrilen omurgasının akciğer ve kalp sistemine baskı yapmaması için skolyoz operasyonu olmayı bekliyor.'AMELİYATI PAHALI'Ameliyat ücretine bu proje ile ulaşmayı umut eden Aleyna ve ailesi, projeden çok mutlu olduklarını ve Buca taraftarından destek beklediklerini belirtti. Skolyozu Yenenler Derneği Başkanı Fizyoterapist Refika Tuğçe Aktaş, birçok sosyal projede kendilerine destek olan Bucaspor'a teşekkür ederek, skolyoz ameliyatının pahalı cerrahiler arasında olduğunu aktardı. Devlet tarafından operasyon ücretinin çoğunun karşılanmadığını belirten Dernek Başkanı Aktaş, "Bucaspor bu duyarlı davranışıyla diğer spor kulüplerine de örnek oldu" dedi.'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM'Bu anlamlı kampanyaya destek olmak için Bucasporlu tüm taraftarları forma almaya davet eden 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Özel üretilen formalarımızın gelirinin tamamını Aleyna kardeşimize göndereceğiz. Büyük Buca taraftarından ve Buca halkından genç kardeşimize destek olmalarını rica ediyorum. Üzerimize düşen görevi yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Taraftarların internet üzerinden ulaşabilecekleri formaların fiyatı 90 TL olarak belirlendi.SKOLYOZ, OMURGA EĞRİLİĞİ DEMEKSkolyoz, omurganın çoğunlukla göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliği anlamına geliyor. Normal omurgada yukarıdan aşağıya düz bir şekilde uzanan omurlar, skolyozlu omurgada sağa, sola doğru ve kendi eksenleri etrafında dönüyor. Hastalık kız çocuklarında çok daha sık görülüyor. Özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar genç kızlarda erkeklere oranla 10 kat fazla görülmektedir. Kesin sayı tam olarak bilinmemekle birlikte Türkiye'de yaklaşık 2.5 milyon skolyoz hastası olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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