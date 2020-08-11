1928 Bucaspor sahaya indi TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen sezon Play-Off yarı finalinde elenerek 2. Lig hayallerini erteleyen 1928 Bucaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen sezon Play-Off yarı finalinde elenerek 2. Lig hayallerini erteleyen 1928 Bucaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kaynaklar Tesisleri'nde toplanan sarı-lacivertli ekip gerçekleşen toplantının ardından teknik direktör Tolga Doğantez yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Öte yandan İzmir temsilcisi altyapıdan yetişen kaleci Yunus Emre Kar ile yollarını ayırdı. Yönetim, genç file bekçisine emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: DHA