1928 Bucaspor'da yaprak dökümü
TFF 3. Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen 1928 Bucaspor'da yaprak dökümü devam ediyor.
24.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:57
TFF 3. Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen 1928 Bucaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Genç golcüsü Barış Sungur'u Fenerbahçe'ye satan sarı-lacivertlilerde Yunus Emre Kar, Mustafa Şen, Bertuğ Başdemir, Uğur Ayhan, Asil Kaan Güler ve Ferhat Çoban'la yollar ayrıldı. Toplam 7 futbolcuyla yollarını ayıran İzmir ekibi henüz dış transferde takviye yapmadı. Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdürüyor.
Kaynak: DHA