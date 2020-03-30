1928 Bucaspor'da sorun yok
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor'da futbolcular ve teknik ekip çalışmalarını evlerinden sürdürürken, takımda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.
30.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:56
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor'da futbolcular ve teknik ekip çalışmalarını evlerinden sürdürürken, takımda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.
Teknik direktör Ersin Aka, herkesin koronavirüs salgınına alınan tedbirlere uyduğunu söyledi. Oyuncuların formlarını ellerinden geldiği kadarıyla koruduğunu dile getiren Aka, "Herkes gibi biz de güvenli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sağlığımız gayet iyi ama dikkatli olacağız. Liglerin başlamasını bekliyoruz" dedi.
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Kaynak: DHA