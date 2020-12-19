1928 Bucaspor'da 1 pozitif vaka
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1928 Bucaspor'da 1 pozitif vaka

19.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:20
1928 Bucaspor'da 1 pozitif vaka

1928 Bucaspor, yapılan PCR testleri sonucunda 1 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

1928 Bucaspor, yapılan PCR testleri sonucunda 1 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 1. grup ekiplerinden 1928 Bucaspor, ligin 14. haftasında yarın sahasında oynayacağı Edirne Belediyesi Paş Edirnespor müsabakası öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına PCR testi uyguladı. Sarı-lacivertli kulüp, yapılan testler sonucunda 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. İzmir temsilcisi, oyuncunun ev izolasyonuna alınarak tedavisine başladığını duyurdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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