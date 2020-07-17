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1928 Bucaspor çok inançlı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 21 Temmuz'da Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'la Play-Off yarı final maçına çıkacak 1928 Bucaspor'da, maç öncesi sürpriz bir şekilde sportif direktörlükten teknik direktörlüğe getirilen Tolga Doğantez, takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.

1928 Bucaspor çok inançlı
17.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:00

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 21 Temmuz'da Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'la Play-Off yarı final maçına çıkacak 1928 Bucaspor'da, maç öncesi sürpriz bir şekilde sportif direktörlükten teknik direktörlüğe getirilen Tolga Doğantez, takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. 1928 Bucaspor'u layık olduğu yerlere getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Doğantez, "Ben oyuncularıma inanıyorum. Bu süreci bitirip İzmir'e kupayla döneceğiz. Çok çalışıyoruz ve inanıyoruz. Bu camia hak ettiği konuma gelecektir" diye konuştu. Kulüpte aylardır sportif direktörlük görevini yürüten Doğantez, daha önce Bucaspor'da da teknik direktörlük yapmıştı.


Kaynak: DHA

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