1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: Buca'ya kupayı getireceğiz TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta koronavirüs salgını nedeniyle Futbol Federasyonu'nun kararı sonucunda sezonu 4'üncü tamamlayıp Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta koronavirüs salgını nedeniyle Futbol Federasyonu'nun kararı sonucunda sezonu 4'üncü tamamlayıp Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu. Bu kararı sevinçle karşıladıklarını belirten Aktaş, "Play-Off'tan bir üst lige çıkacağız. Buca'ya hak ettiği sevinci yaşatmak istiyoruz, kupayı getireceğiz. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. TFF'nin en adil karara varacağını en başından bu yana biliyorduk. Biz de adaletin yerine getirilmesi adına çok uğraştık, mücadele ettik. Şimdi her şeyi unutup Play-Off maçlarına odaklanma zamanı. Ben oyuncularıma inanıyorum. Savaşıp kazanacağız ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.

Buca halkını, Bucalı iş insanlarını, taraftarları ve Bucalı siyasileri birlik olmaya davet eden Aktaş, "Çok kritik bir virajdan geçiyoruz. Hepimiz birlik olarak bu takım için elimizden geleni yapmalıyız. Bu halk, bu taraftarlar, bu semt şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor" dedi. Play-Off maçlarının tek maç eleminasyon sistemine göre olacağını vurgulayan Aktaş, "Mücadeleler rövanşsız olacağı için hata yapmamalıyız. Önce 68 Aksaray Belediyespor'u yenerek 24Erzincaspor-Artvin Hopaspor maçının galibini bekleyeceğiz. Ardından bu 2 ekipten birisiyle karşılaşacağımız maçı da kazanacağız ve şampiyon olacağız. Buca'ya kupayı getireceğimize inancım tam. İnandık, savaşacağız, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

'MAÇLARI TRT YAYINLAYABİLİR'

Bucalı taraftarlarla buluşmayı çok özlediklerini aktaran 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, koronavirüs salgını yüzünden seyircisiz oynanacak Play-Off maçlarını TRT'nin yayınlamasının gündemde olduğunu söyledi. Aktaş, "Seyircimizin olmayışı bizim için bir dezavantaj. Onlar maçlara gelemeyecek ama maçlar onlara gidebilir. Play-Off mücadelelerini TRT'nin yayınlaması gündemde. Bunun için görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki sezon için de TRT, 2'nci ve 3'üncü Lig'i yayınlayabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA