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1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: 2. Lig ve 3. Lig bölgesel olmalı

TFF 3. Lig 1. Grup Play Off yarı finalinde elenen 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, alt liglerdeki gündemi değerlendirdi.

1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: 2. Lig ve 3. Lig bölgesel olmalı
03.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:48

 

TFF 3. Lig 1. Grup Play Off yarı finalinde elenen 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, alt liglerdeki gündemi değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği kararlar hakkında konuşan Başkan Aktaş, pandeminin önümüzdeki dönemlerde neleri beraberinde getireceğinin sürpriz olduğunu söyledi. Aktaş, 3. Lig'de Play Off oynayan ve bir üst lig vizesi alamayan 9 takımın başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dileklerini anlatmak için görüşme talebinde bulunduklarını belirtti. Aktaş, "Ülkemizde geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu geçiş sezonunda da 2. ve 3. Lig'lerde bölgesel liglere dönülmesi daha iyi olacaktır. Böylece takımlar, otobüs ile deplasmana gidebilme imkanı bulabilir. O gün gelince ne yapmamız gerektiği telaşına düşmemek adına şimdiden önümüzdeki sezon için doğru kararlar vermeliyiz. Kötü senaryolar başımıza gelmeden önlemimizi almalıyız" dedi. KALİTE ARTIRILMALI Alınan kararlara saygıları olduğunu ancak Türk futbolunda kalitenin artması için yerli oyuncu havuzuna hizmet eden alt liglerde 2. Lig'in daha çok önem arz ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Bu yıl 3. Lig'de rüştünü ispat etmiş, 2. Lig'in kapısına dayanmış, 3. Lig takımlarının (Play Off oynayan takımların), 2. Lig'e çıkarılması, 2. Lig'de 16 takımlı 3 grubun oluşturulması ülke futbolunun kalitesini artıracaktır. Öte yandan liglerin en kısa sürede tamamlanması önemseniyor. Bu sistemle hafta sayısı da düşecek. Her federasyonun önceliği, var olan kaliteyi artırmaktır. Takım sayısının artması, rekabeti de peşinden getirecektir. Bu da üst ligler için daha da önemli olacaktır" açıklamasını yaptı.BİR ÜST LİGİ İSTİYORUZ

Pandemi sürecinden önce ivme yakalayarak galibiyet serisi elde ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, katılmış oldukları Play Off'larda sürpriz bir sonuç alarak elendiklerini söyledi. Koronavirüs salgınından futbolcularının ve kulüp çalışanlarının ciddi şekilde etkilendiğinin altını çizen Aktaş, "Yaklaşık 4 ay aranın ardından oynadığımız Play-Off müsabakasının gerçekçi bir sonuç olmadığını düşünmekteyiz. Uzun emekler verip lig süreci içerisinde uzun süre galibiyet kazanan takımlar, sürpriz yenilgiler almışlardır. Normal şartlarda küme düşen kulüplerin düşürülmemesi ve önümüzdeki sezon da aynı ligde kalacak olmalarını doğru buluyoruz. Çünkü takımlar, gerçek performanslarını sergileyemediler. Benzer sorunları Play-Off oynayanların da yaşadığını düşünmelerini ve aynı kararın tüm Play-Off maçları oynayanlar için de geçerli olup bu takımların bir üst lige çıkmasını istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. 


- İzmir

Kaynak: DHA

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