1928 Bucaspor adım adım şampiyonluğa
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1928 Bucaspor adım adım şampiyonluğa

1928 Bucaspor adım adım şampiyonluğa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta oynayacağı son 2 maçı da kazanması halinde 2. Lig'e yükselecek.

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta oynayacağı son 2 maçı da kazanması halinde 2. Lig'e yükselecek.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'un 28. hafta maçında 1928 Bucaspor, konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Tunç Murat Behram (2), Berke Bıyık ve Oğuz Aydın kaydetti. İzmir temsilcisi maçın 8. dakikasında Osman Işıklı'nın direkt kırmızı kart görmesiyle mücadelenin 82 dakikalık bölümünü 10 kişi oynadı. Bu sonuçla Bucaspor, 28 hafta sonunda puanını 64'e çıkararak aynı puanda olan Diyarbekirspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.

İzmir temsilcisi, ligde kalan 2 maçından da galibiyetle ayrılması halinde direkt olarak 2. Lig'e yükselecek. 1928 Bucaspor, ligin 29. haftasında 25 Nisan Pazar günü Edirnespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ligin son haftasında ise Antalya Kemerspor'u ağırlayacak. - İZMİR

1928 Bucaspor adım adım şampiyonluğa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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