192 Milyon hayvan deney için kullanılıyor
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192 Milyon hayvan deney için kullanılıyor

192 Milyon hayvan deney için kullanılıyor
Bültenler - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada hızla yayılan Save Ralph adlı kısa film, gözleri yeniden hayvan deneylerine çevirdi. Deneylerin devam etmesine verilen tepkiler artarken, istatistiklerle de bilançonun boyutu ortaya kondu.

B2Press Online PR Servisi'nin derlediği istatistiklere göre, 192 milyondan fazla hayvan yaşam alanlarından koparılarak labora-tuvarlarda tutulurken, deneylerin yüzde 30'undan fazlası orta ve şiddetli acı veren uygulamalar içeriyor. Üstelik test edilen her 100 ilaçtan yalnızca ikisi piyasaya sürülüyor.

EN ÇOK ÇİN DENEK HAYVANLARI KULLANIYOR

Online PR servisinin incelediği istatistiklerde, tüm kozmetikler için hayvan testi yapılmasını zorunlu kılan Çin 20,5 milyon ile en çok denek hayvanı kullanan ülke olarak öne çıkıyor. Hayvan testlerini en çok kullanan ülkelerden bir diğeri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin laboratuvarlarında ise 22 milyon hayvan araştırma için kullanılıyor.

TEST İÇİN EN ÇOK KULLANILAN HAYVAN GİNE DOMUZU

Derlenen istatistikler, deneylerde en çok kullanılan hayvan türlerini de ortaya koyuyor. Klinik öncesi çalışmaların uygulanabilir olması için deneylerde en az 2 tür kullanılırken, 171 bin 406 deneyin parçası olan Gine do- muzları yüzde 20,57 ile ilk sırada yer alıyor. Onları yüzde 16,46'yla tavşanlar, yüzde 11,75'le insanlar hariç primatlar, yüzde 9,49'la hamsterlar ve yüzde 7,29'la köpekler izliyor.

Kaynak: Bültenler

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