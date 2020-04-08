192 MB RAM'li Bilgisayarda Windows 10 Çalıştırıldı
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192 MB RAM'li Bilgisayarda Windows 10 Çalıştırıldı

Windows 10 işletim sisteminin minimum sistem gereksinimleri arasında 1 GB RAM yer almakta ancak teknoloji meraklısı bir genç, 192 MB RAM ile Windows 10'u çalıştırmayı başardı.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
192 MB RAM'li Bilgisayarda Windows 10 Çalıştırıldı

Windows 10 işletim sisteminin minimum sistem gereksinimleri arasında 1 GB RAM yer almakta ancak teknoloji meraklısı bir genç, 192 MB RAM ile Windows 10'u çalıştırmayı başardı.

192 MB RAM ile Windows 10 Çalıştı!

16 yaşındaki genç teknoloji sever Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda ilk olarak 512MB RAM ile Windows 10'u çalıştırdığını açıkladı. Teknoloji sever daha sonra RAM'i daha da düşürmeye başladı. 256 MB RAM'de de Windows 10 çalışmaya devam etti.

@0xN0ri kullanıcı adlı genç son olarak RAM'i 192 MB'a düşürdü ve Windows 10'un çalıştığını gösteren ekran görüntüsü paylaştı.

Genç daha sonra 128 MB RAM ile Windows 10'un çalışıp çalışmayacağını test etmeye başladı. Bu kez ise mavi ekran ile karşılaştı.

128 is a bit too low pic.twitter.com/1WKlcHfKGL

— Sakura NØri ?? (@0xN0ri) April 2, 2020

Sizler 192 MB RAM ile Windows 10 işletim sisteminin çalışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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