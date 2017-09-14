192,1 Milyar Lira Kefalet Hacmine Ulaştık"

Kredi Garanti Fonu (KGF) Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal, KGF olarak geçen pazartesi itibariyle 330 bin 771 işletmeye 214 milyar 200 milyon lira kredi için 192 milyar 100 milyon lira kefalet hacmine ulaştıklarını belirterek, "Bu hacmin kırılımlarına bakacak olursak; ağustos sonu itibariyle desteklerin yüzde 55,8'i yeni kredi, yüzde 30'u ise ilave kredi. Refinansman yapılan kredi oranı ise sadece yüzde 4,5." dedi.



Aysal, bilgi hizmetleri şirketi Experian tarafından düzenlenen "KOBİ Yönetimi - Alışkanlıklar Değişiyor!" başlıklı toplantıda, KGF hakkında bilgi verdi.



Önceden bir firmanın KGF'de bir krediye ulaşmasının yaklaşık 2 ay sürdüğü bilgisini veren Aysal, KGF'nin 1993'ten 2016 yılına kadar toplam 25 bin firmaya kefalet sağladığını, ama şu anda kurumun bir haftada 25 bin firmaya kefalet sağlar hale geldiğini dile getirdi.



Aysal, Türkiye'deki firmaların yüzde 99'unun KOBİ olduğunu, bu firmaların finansmandan aldığı payın yüzde 40 civarında, istihdamdan aldığı payın ise yüzde 60'larda olduğunu ifade etti.



Kendi tahminlerine göre KGF'nin büyümeye etkisinin yaklaşık yüzde 2 olduğunu vurgulayan Aysal, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyüme beklentisini KGF'ye dayanarak yükselttiğini bildirdi.



Aysal, yıl sonu tahminlerinin büyümenin yüzde 6-6,5 olacağı yönünde olduğunun altını çizdi.



"Dünyanın en büyüğü kefalet kuruluşu KODIT'i geçerek en yüksek hacme sahip kefalet kurumu olduk"



Mehmet Aysal, kredi onay komitelerini kaldırdıklarını, kurum içsel değerlendirme sistemi KOBİS ile objektif kriterler doğrultusunda talepleri değerlendirmeye başladıklarını kaydetti.



Öz kaynaklarında uyguladıkları Portföy Garanti Sistemi'ni Hazine kaynaklı kefaletlerde de uygulamaya başladıklarına işaret eden Aysal, "Bu sayede geçmişte 35-40 günü bulan talep sonuçlandırma sürelerini 1 güne kadar kısalttık." ifadelerini kullandı.



Aysal, tüm bu çalışmaların sonucunda KGF'nin 25 yılda değerlendirdiği başvuru sayısı kadar firmayı en geç 1 haftada değerlendirerek sonuçlandırdıkları bilgisini verdi.



KGF'nin bugün Türkiye ekonomisini regüle eden, reel sektör ve bankacılık sektörünü aynı paydada buluşturan, sadece KOBİ'lerin değil tüm işletmelerin finansmana erişiminde en büyük destekçi haline geldiğine işaret eden Aysal, sözlerine şöyle devam etti:



"KGF konjonktürel bir araç değil, kalıcı yapısal bir reform ve farklı ürünleriyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Hem öz kaynaklarından hem de yabancı kaynaklardan kefalet vermeye 25 yıldır devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Bu yıla kadar dünyanın en büyüğü olan Güney Kore'nin kefalet kuruluşu Korea Credit Guarantee Fund'u (KODIT) geçerek en yüksek hacme sahip kefalet kurumu olduk. KGF olarak, geçtiğimiz pazartesi itibariyle 330 bin 771 işletmeye 214 milyar 200 milyon liralık kredi için 192 milyar 100 milyon lira kefalet hacmine ulaştık. Bu hacmin kırılımlarına bakacak olursak; ağustos sonu itibariyle desteklerin yüzde 55,8'i yeni kredi, yüzde 30'u ise ilave kredi. Refinansman yapılan kredi oranı ise sadece yüzde 4,5. Bu desteklerin ortalama faizi yüzde 15,12 iken ortalama vade de 39,6 ay. Kredilerin yüzde 86,6'sı TL, yüzde 8,8'i avro, yüzde 4,6'sı ise dolar cinsinden kullandırıldı. Ticaret ve hizmet sektörlerine verdiğimiz destekler toplam desteklerimizin yüzde 44,1'ini, imalat sanayiine verdiğimiz destekler ise yüzde 30,3'ünü oluşturuyor. Son olarak kefalet verdiğimiz işletmelerin yüzde 74,7'sini KOBİ'ler oluşturuyor."



"Müşterilerin anlık kredi riski kararları almaları için destek sunacağız"



Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu ise Experian'ın danışmanlık ve analitik çözümlerinin Türkiye'de 20'nin üzerinde finansal kurumda aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Experian olarak ayrıca Türkiye'deki tek kredi bürosu olan ve bankalar tarafından kurulan Kredi Kayıt Bürosu ile 20 yılı aşkın bir süredir stratejik iş birliği içinde çalışıyoruz." dedi.



Bankalara özel stratejiler ve çözümler geliştirirken, Powercurve platformu ile gerekli otomasyonu sağlayarak ilgili birim çalışanlarının iş yükünü hafiflettiklerini ve şirketlerdeki karlılığı arttırdıklarını aktaran Bozacıoğlu, şirket olarak gelecek dönemde de müşterilerin anlık kredi riski kararları almaları, regülasyonlara uyum sağlamaları, dolandırıcılığı önlemeleri konusunda destek sunmak için hem yerel kaynakları güçlendirmeye, hem de Türkiye pazarına özel olarak ayrılmış uluslararası kaynaklarını artırmaya devam edeceklerini dile getirdi.