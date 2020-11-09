"1919: Şafak", milli mücadele ruhunu 10 Kasım'da tiyatro sahnesine yansıtacak
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"1919: Şafak", milli mücadele ruhunu 10 Kasım'da tiyatro sahnesine yansıtacak

09.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:13

Sivas Devlet Tiyatrosu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla "1919: Şafak" adlı oyunu sahneleyecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla "1919: Şafak" adlı oyunu sahneleyecek.

Sivas Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Asiye Demet Köse ve Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme aldığı "1919: Şafak", yarın saat 19.30'da gösterime girecek.

Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlığını tiyatro sahnesine yansıtan oyun, 12 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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