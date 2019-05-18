1919 Metre Uzunluğundaki Bayrakla Yürüdüler

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Samsun'da yürüyüş düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, halkın ellerinde Atakum sahilinde taşındı. Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü, Gençlik Merkezi önünde sona erdi. Halk şiddetli fırtınaya rağmen 1919 metrelik Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe, Atlı Jandarma Ekibi ve Astsubay Bando Takımı da eşlik etti. Yürüyüşe Vali Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çevredekiler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi. - Samsun

Kaynak: DHA