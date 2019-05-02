SAMSUN (İHA) – Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 1919 kişiye yemek dağıtıldı.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yemek dağıtıldı. 4 ayrı noktada 1919 vatandaşa etli pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Etkinliğin açılışını Samsun Valisi Osman Kaymak yaptı. Kaymak, vatandaşlara kendi elleriyle ikram yaptı.

Programda konuşan Vali Osman Kaymak, "Samsun olarak, 19 Mayıs ve İlkadım kenti olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milli mücadelenin ilk adımını buradan attılar. Bu sene bu mücadelenin 100. yılını kutluyoruz. Bu çerçevede bütün kurumlar, etkinlikler düzenliyorlar. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de bu kapsamda 1919 kişiye yemek dağıttı. Bu güzellikler paylaşıldıkça çoğalıyor. Bütün bu etkinliklerle kastımız, milli mücadele ruhunun diri tutulmasıdır. 100 yıl önce yokluklar içerisinde mücadelenin nasıl yapıldığını gençlerimizin bilmesi lazım. Bunu anlamaya çalışıyoruz. 19 Mayıs'ta da birçok etkinliğimiz olacak. Yine arkadaşlar İstanbul'dan Samsun'a kürek çekerek gelecekler. 19 Mayıs'ta fener alayı da yapacağız. Oteller ve misafirhaneler doluyor. Etkinlikler çok büyük bir coşkuyla devam edecek" dedi.

Vatandaşlar, yemek ikramına yoğun ilgi gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA