1919 Kişilik Koro Şarkılar Seslendirdi

Samsun'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılına atfen 1919 öğrenciden oluşturulan koro, marş ve şarkıları coşkuyla seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde, 70 ortaokul ve liseden 85 müzik öğretmeninin gözetiminde 1919 öğrencinin katılımıyla koro oluşturuldu.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ikinci konserini askeri bando eşliğinde veren 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu'na, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

"Bir Başkadır Benim Memleketim", "Gençlik Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Mülkiye", "Atatürk Çocukları", "19 Mayıs" gibi şarkı ve marşları seslendiren öğrenciler, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Vali Osman Kaymak, Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başladığını hatırlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm Türk halkı binlerce yıllık var oluş savaşını bir kere daha kazandı. Bu destandan 100 yıl sonra bugün, aynı ruhu yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Daha sonra Vali Kaymak ve protokol üyeleri de öğrencilerin arasına girerek koro ile "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söyledi.

Kaynak: AA