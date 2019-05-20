1919 Bitmeyen Yolculuk" Draması

- "1919 Bitmeyen Yolculuk" dramasından görüntüler SAMSUN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan sahne gösterisi "1919 Bitmeyen Yolculuk", 19 Mayıs'da Samsun'da ikinci kez seyirciyle buluştu.

Kaynak: AA