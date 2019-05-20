1919 Bitmeyen Yolculuk" Draması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan sahne gösterisi "1919 Bitmeyen Yolculuk", 19 Mayıs'da Samsun'da ikinci kez seyirciyle buluştu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan "1919 Bitmeyen Yolculuk", Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda, ikinci kez sahnelendi.

Dans, tiyatro gibi farklı sanat dallarının günümüz teknolojiyle bir araya getirildiği dramatik sahne gösterimi tarzındaki proje, Atatürk ile Kurtuluş Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden Türk milletinin aziz şehitleri ve kahraman evlatları için bir saygı duruşu olarak sahneye konuldu.

Çanakkale Zaferi'nin 100. yılına özel hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, izleyenlerin teveccüh ve beğenisini kazanan "1915 Bir Hilal Uğruna" projesinin devamı niteliğini de taşıyan eser, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda, 21 Mayıs günü saat 15.00'te tekrar sahnelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçıların yanı sıra Samsun ve Gürcistan'dan 638 sanatçının sahne aldığı eserin sanat yönetmeni, Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla,.

Kaynak: AA