1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Birinci Dünya Savaşı'nın acımasız koşullarında geçen 1917, izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Filmi izlemeye hazırlananlar, hikâyenin temel taşlarını ve karakterlerin kim olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda, 1917 filminin konusu, öne çıkan oyuncu kadrosu ve dikkat çeken sahneleriyle ilgili tüm detayları sizler için derledik.

1917 FİLMİNE GENEL BAKIŞ

"1917", I. Dünya Savaşı'nın en kanlı dönemlerinden birinde geçen etkileyici bir savaş dramıdır. Film, yüzlerce askerin hayatını kurtarabilecek kritik bir mesajı ulaştırmakla görevlendirilen iki genç Britanyalı askerin olağanüstü mücadelesini konu alır. Schofield ve Blake isimli iki kıdemsiz onbaşı, düşman hatlarının ötesine geçmek ve zamanla yarışarak bu mesajı yerine ulaştırmak zorundadır.

GÖREVİN CİDDİYETİ VE KİŞİSEL BAĞLAR

Bu görev yalnızca stratejik önem taşımakla kalmaz; aynı zamanda kişisel bir boyuta da sahiptir. Çünkü Blake'in kardeşi, bu hayati mesajın ulaştırılması gereken birlik içindedir. Bu durum, Blake için görev bilincini daha da pekiştirirken, zamanla yarışan ikili, savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıya gelir. Görev, görünürde imkânsızdır; ancak başarılması durumunda büyük bir katliamın önüne geçilecektir.

1917 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde başrolü üstlenen George MacKay, Erbaşı Schofield karakterine hayat verirken, Dean-Charles Chapman ise Erbaşı Thomas Blake rolünde karşımıza çıkar. Kadroda ayrıca Mark Strong (Yüzbaşı Smith), Andrew Scott (Teğmen Leslie), Richard Madden (Teğmen Joseph Blake), Claire Duburcq (Lauri), Colin Firth (General Erinmore), Benedict Cumberbatch (Albay Mackenzie) gibi tanınmış isimler yer alıyor. Yardımcı rollerde ise Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Michael Jibson, Richard McCabe, Chris Walley, Nabhaan Rizwan ve Michael Cornelius gibi başarılı oyuncular bulunmaktadır.

FİLMİN ÇEKİM SÜRECİ VE TEKNİK DETAYLAR

"1917", görsel anlatımıyla da öne çıkan bir yapım. Çekimleri 2019 yılının Nisan ile Haziran ayları arasında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilmiştir. Usta görüntü yönetmeni Roger Deakins'in kamerası ve editör Lee Smith'in kurgusuyla film, tamamı iki kesintisiz çekim gibi görünen uzun sekanslarla hazırlanmıştır. Bu teknik tercih, seyirciyi olayların içine çekmekte büyük başarı sağlamıştır.