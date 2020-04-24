1915 Olayları yıl dönümünde Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› 1915 Olayları yıl dönümünde Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup - Haber
Türkiye, Dünya, Haber

1915 Olayları yıl dönümünde Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mektubunda, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

24.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:35
1915 Olayları yıl dönümünde Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mektubunda, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Malay çocuğun oyuncak dinozoruna namaz kıldırdığı görüntüler gülümsetti Haber
Malay çocuğun oyuncak dinozoruna namaz kıldırdığı görüntüler gülümsetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı Haber
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı
Devlet başkanının maskeyle imtihanı! Canlı yayında ne yapacağını şaşırdı Haber
Devlet başkanının maskeyle imtihanı! Canlı yayında ne yapacağını şaşırdı
Uzak doğu ülkesinde akılalmaz korona önlemi: Kara kedileri öldürüyorlar Haber
Uzak doğu ülkesinde akılalmaz korona önlemi: Kara kedileri öldürüyorlar
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haber
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Çin'de anne ve bebeğine bufalo saldırdı! O anlar anbean kaydedildi Haber
Çin'de anne ve bebeğine bufalo saldırdı! O anlar anbean kaydedildi
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Murat Boz Aslı Enver Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: 1915 Olayları yıl dönümünde Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 19:11:17. #1.15#
title