1915 Olayları: 'Ermeni Soykırımı' mı 'Tehcir' mi Türkiye'nin Hukuki Sorumluluğu Var Mı?
1915 olaylarının 104. yılında 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi tartışmaları bugün hala devam ediyor. Tartışmalar ne yaşandığından daha çok, yaşananların nasıl tanımladığı ve bununla bağlantılı olarak tarafların yükümlülükleri üzerinde düğümleniyor. Peki nedir soykırım?
1915 olaylarının 104. yılında 'tehcir' mi, 'soykırım' mı tartışmaları bugün hala devam ediyor.
Olayların başlangıç tarihi kabul edilen 24 Nisan'da, Ermeni diasporası dünyanın farklı yerlerinde 'soykırımı anma' gösteri ve etkinlikleri düzenlerken, Türkiye ise dönemin koşullarında Osmanlı'nın aldığı zorla göç ettirme (tehcir) kararının soykırım olmadığını savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com