1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nden gençlere tiyatro daveti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nden gençlere tiyatro daveti

Kayseri'de faaliyet gösteren 1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi tiyatrocu Arife Güler Kaftancı, gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak istediklerini belirterek, tiyatrolarını izleyenlere keyifli anlar yaşatmak istediklerini söyledi.

1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nden gençlere tiyatro daveti
28.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:17

Kayseri'de faaliyet gösteren 1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi tiyatrocu Arife Güler Kaftancı, gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak istediklerini belirterek, tiyatrolarını izleyenlere keyifli anlar yaşatmak istediklerini söyledi.

Genç neslin Çanakkale konusundaki bilgilerinin düzeyini yükseltmek için faaliyetler yaptıklarını söyleyen, 1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, "Biz derneğimizi 2016 yılında kurduk. Burada amacımız derneğimizde Çanakkale Savaşı'nı anlatmak ve genç nesillerimize kazandırmak. Çanakkale ile ilgili gezi, müzeler, tiyatrolar gibi faaliyetleri bütün Türkiye genelinde yaymak ve Çanakkale Kahramanlarına yakışır bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Biz burada 4 yıl zarfında güzel bir dernek binası oluşturduk. Derneğimizi gönüllü imkanlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz. Burada Çanakkale ile ilgili sembolleri sergilediğimiz bir müzemiz var. Bunun yanında Çanakkale Şehitlik gezilerimiz, okullarda tiyatrolarımız, tarih hocalarımızın desteği konferanslarımız ve en önemlisi de yeni tiyatro çalışmalarına başladık. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün katkıları ile Çanakkale'yi ne kadar tanıyoruz diye lise dengi öğrencilerimize bir anket yaptık. Bu ankette 10 tane basit soru sorduk ve bin 288 öğrencimizle yaptık. Verdikleri cevap da yüzde 50'nin altında kalıyor. Biz de dernek olarak bu bilgilerin düzeyini daha da yükseltmeye çalışacağız" dedi.

Dernek üyelerinden 40 yıldır Tiyatro Oyunculuğu yapan Arife Güler Kaftancı ise, "Burada olmamın nedeni, gençlerimizi mili ve manevi değerleri etrafında toparlamak, onlara atalarının bize bu toprakları nasıl bıraktıklarını, Çanakkale Ruhunu anlatabilmek. Tiyatromuzun misyonu, tarihi değerlerimize sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillerimize aktarmak. Tiyatronun doğasında olan kolektif çalışma ile gençlere kardeşliği, dürüstlüğü öğretmek. Tiyatroyu ve sanatı sevdirmek ve milletimize bir anda olsa güzel vakit geçirtebilmek. Vizyonumuz da sürdürülebilir bir tiyatro topluluğu olarak Türkiye'nin her ilinde sahne alabilmek. Gençlere de tavsiyem, tarihine ve değerlerine sahip çıkmaları. Bunun için de Çanakkale 1915 Şehitler Derneğimize gelerek, faaliyetlerimize katılmaları ve 1918 ruhunu burada hep beraber hissetmeleridir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı 3. Sayfa
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu Güncel
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti Magazin
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Dilan Çıtak Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor İrfan Buz Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ankara Bayram Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: 1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nden gençlere tiyatro daveti - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 09:57:34. #1.14#
title