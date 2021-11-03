ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde "1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları" sergisi açılışı gerçekleştirildi.

"1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları" sergisi açılış programına Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER, gaziler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan "1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları" sergisi açılış programında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR ve katılımcılar tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek "1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları" sergisi açıldı.

Açılışın ardından "1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları" sergisini gezen Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR ve beraberindeki heyet, sergilenen eşyalar hakkında bilgi aldılar.

Vali İlhami AKTAŞ, serginin hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

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