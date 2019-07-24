1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kule bloklarının ilk sevkıyatı yapılıp deniz yoluyla şantiye alanına getirildi.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi.

Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarının batırma çalışmaları 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise 25 Mayıs'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından batırma çalışması başlayan, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.

İlk kule bloklarının sevkıyatı yapıldı

Devam eden çalışmalar kapsamında köprünün çelik imalatlarını yapan Çimtaş tarafından, Bursa'nın Gemlik ilçesinde imal edilen köprü kule bloklarının ilk kısmı tamamlandı. Her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule blokunun sevkıyatı yapılıp, "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanına deniz yoluyla ulaştırıldı.

Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlanmalarının ardından Çanakkale'ye gönderilecekleri öğrenildi.

Çimtaş tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde toplamda 90 bin tonu bulacak çelik kule ve çelik tabliye imalatı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA