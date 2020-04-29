1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinin yüzde 78'lik bölümü tamamlandı.

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinin yüzde 78'lik bölümü tamamlandı.

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün inşa çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.

Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule bloklarının üst üste konulmasına devam ediliyor. Bölgeye denizden "barç" olarak isimlendirilen vasıtalarla getirilen dörder blok da bu hafta yerlerine yerleştirilecek.

Suyun içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı.

Her iki yakada 333'er metrelik iki ayağı oluşturacak toplam 4 kulede 32'şer bloktan 27'sinin yerleştirilmesiyle 259 metre yüksekliğe ulaşıldı. Böylece kulelerin yüzde 78'lik bölümü tamamlandı.

Viyadüklerde de çalışmalar tam gaz

Çalışma kapsamında inşa sahasındaki bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'luk bölümünün tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına geçildi. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metoduyla gerçekleştirilecek. Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ediyor. Bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları sürüyor.

Çanakkale-Bursa kara yolunda Lapseki ilçesi ile Umurbey beldesindeki alanlarda da Karayolları ekiplerince güzergah iyileştirmeleri için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, köprüye giriş ve çıkışlar için oluşturulacak bağlantılar düzenlenecek.

Her iki yakada 24 saat aralıksız mesai

Proje kapsamında, 649'u mühendis 5 bine yakın personel ve 895 iş makinesi her iki yakada 24 saat vardiya esasıyla çalışıyor.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

18 Mart 2022'de açılacak

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre yükseklikte olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor. Köprü tamamlandığında özellikleriyle birlikte simgelerin köprüsü olarak anılacak.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA