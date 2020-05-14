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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
14.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:16

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki son bölüm olan 32'nci bloğun 16 Nisan Cumartesi günü yerleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale'nin Lapseki ilçesi köprü şantiyesinin olduğu yerde bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı bildirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle törene eşlik edeceği bildirildi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, Türkiye'nin tarihi ve önemli vizyona sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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