1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 207 metre uzunluğa ulaştı
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 207 metre uzunluğa ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 207 metre uzunluğa ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 207 metreye ulaştı. 18 Mart'ta Çanakkale'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da köprü şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükseliyor. 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin montajı kısa süre önce yapılmıştı. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 22. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 207 metreye ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi. 24. blokların yerleştirilmesiyle birlikte ikinci bağ kirişi montajı da yapılmış olacak.


18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.


18 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü sebebiyle Çanakkale'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün Lapseki şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyecek. 318 metrelik kulelerin haziran ayında tamamlanması ve yaz sonunda da köprüde kablo örme çalışmalarının başlaması planlanıyor.


1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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