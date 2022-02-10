1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı - Haberler
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor.

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor. Köprünün yollarında asfaltlama çalışmaları yapılırken, Şubat ayının son haftasında açılış töreniyle hizmete girmesi bekleniyor. Bu sayede, Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Asya, Güncel, Haberler

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