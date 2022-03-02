1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE YERLEŞTİRİLECEK TOP MERMİSİ FİGÜRLERİ YOLA ÇIKTI

ÇANAKKALE (DHA) - BURSA'da yapımı tamamlanan, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin üzerine yerleştirilmek üzere Gemlik'ten gemiyle yola çıktı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının 18 Mart'ta yapılması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin tüm kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, projenin son kalıcı çelik imalatı olan kule üstü top mermisi figürlerinin imalatını tamamladı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak olan, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar, Gemlik ilçesindeki limanda GMK-1 adlı gemiye yüklendi. Mermi figüründeki yapılar, Çanakkale'ye götürülmek üzere yola çıktı.