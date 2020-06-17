1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayakları, yakın zamanda tamamlanırken, çalışmalarda yeni aşamaya geçildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu
17.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:00

 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayakları, yakın zamanda tamamlanırken, çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu. Her biri 17 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda toplam 42 parçadan oluşacak tabliyeler, itme ve sürme yöntemiyle viyadüğün denizle buluştuğu noktaya kadar ulaşacak.Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalara, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara verilmeden devam ediliyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri 1'er futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yılın Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı- beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. Aradan geçen 9 aylık sürede 318 metre yüksekliğindeki köprü ayakları tamamlandı. Gelibolu yakasındaki köprü ayaklarına 32'nci blokların montajının yapılmasının ardından Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle geçen ay gerçekleştirildi. KÖPRÜYE İLK TABLİYE KONULDU1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine ise ilk tabliyenin konulmasıyla yeni aşamaya geçildi. 680 metrelik yaklaşım viyadüğü üzerinde olacak köprü yoluna her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde gidiş- geliş yolu için toplam 42 parça tabliye yapılacak. İtme, sürme yöntemiyle tabliyeler, viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırılacak. Konulan ilk tabliye, 680 metre uzunluğundaki viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar itilmiş olacak. Kasım ayına kadar tabliye köprünün denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise aynı çalışmanın aralık ayında başlaması planlanıyor. YAZ SONU KABLO ÖRME ÇALIŞMASI OLACAKKöprüde, yaz sonunda, kablo örme çalışmalarına başlanacak. Köprü inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silüeti ortaya çıkacak.Öte yandan 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin konulmasının ardından 24'üncü blokların arasına da ikinci bağ kirişi montajı yapılmıştı. 32'nci bloklar arasına ise 3'üncü ve son bağ kirişi konuldu. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da tamamlandı. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe 4 bin 100 metre, projedeki tabliye genişliği 45 metre, ayakların yüksekliği ise 318 metre olacak. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı da 49 bin ton. Köprünün inşaatında, 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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