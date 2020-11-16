1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' yapımı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' yapımı başladı

16.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:31
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' yapımı başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde işçilerin üzerinde çalışacağı 'kedi yolu' yapımına başlandı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

Tabliyeler 42 parçadan oluşacak

17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştiriliyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında istasyon yapım çalışmaları sürüyor
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında istasyon yapım çalışmaları sürüyor
İshak Gazel: 'Beton yollarımıza yenileri ekleniyor'
İshak Gazel: "Beton yollarımıza yenileri ekleniyor"
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Tarkan Şener Şen Şafak Sezer
Spor Şenol Güneş Lance Stroll Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma Çocuk Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' yapımı başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 15:35:45. #1.14#
title